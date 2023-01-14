Олег Жданов отметил, что повестки раздают украинцам, чтобы они уточнили свои данные в военкоматах.

Масштабная мобилизация в Украине может быть объявлена в рамках подготовки отражения вероятного наступления российских войск. На данный момент масштабная мобилизация невозможна из-за нехватки техники.

"Ужесточение мобилизационных мероприятий в нашей стране может произойти в случае подготовки к отражению вероятного наступления российских войск. Во-вторых, в случае предоставления нам необходимой техники и вооружения. Дело в том, что сейчас мы не можем развернуть масштабную мобилизацию из-за нехватки техники. Наберем мы людей, и что мы с ними будем делать? У нас не хватает техники. Помимо этого, сегодня система работает как конвейер: мы несем потери, потому что идет война. Для пополнения мы постоянно понемногу добираем людей. Но ажиотажа нет", — отметил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

При этом он отметил, что центры комплектования набирают людей по профессиональной принадлежности и требованиям Генерального штаба – если нет людей с необходимой специализацией, то набирают подходящих и обучают. По его словам, выдавать повестки в общественных местах будут и дальше.

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"Есть разъяснение Генштаба, что закон позволяет вручать повестку в любом месте. Кроме того, в Украине не успели до начала полномасштабного вторжения создать единый реестр военнообязанных. Повестка вручается не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные. Сейчас Верховная Рада хочет решить этот вопрос на законодательном уровне: чтобы каждый гражданин был обязан сам приходить в военкомат и уточнять свои данные", — подытожил эксперт.

Мобилизация в Украине - что известно

Мобилизацию в Украине объявили в первые дни масштабного вторжения российской армии. Законодательством Украины предусмотрены четыре волны мобилизации - все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться в военкомат и встать на учет. В то же время призыву подлежат лишь те, кто нужен ВСУ. Сейчас Украина находится во второй волне мобилизации.

5 января 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация в Украине проходит в спокойном режиме. По состоянию на сегодня он не видит оснований для проведения массовой мобилизации.

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