Появилось объяснение, нужно ли военнообязанному, который выехал на более безопасную территорию, но не получил статус ВПЛ, становиться на воинский учет.

Украинцы призывного возраста обязаны становиться на воинский учет по новому месту жительства, заявил юрист-волонтер Семен Яценко. Это касается как людей со справкой внутреннего переселенца, так и без нее.

Как объяснил Яценко, в противном случае грозит ответственность за правонарушение. Об этом он рассказал в комментарии ZN.UA.

"Человек имеет юридическую обязанность стать на воинский учет по новому месту жительства независимо от наличия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), иначе он совершает правонарушение, за которое может наступить ответственность", — говорит юрист.

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Он отметил, что если человек не попросил государство признать его внутриперемещенным лицом и не получил справку о взятии на учет внутриперемещенного лица, то он имеет другой статус – туриста, например.

То есть даже после отказа от статуса ВПЛ сменивший место жительства человек все равно должен зарегистрировать (задекларировать) его. В противном случае это может подпадать под статью 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "проживание без паспорта гражданина Украины или без регистрации места жительства".

Воинский учет в Украине 2023 - что изменилось

Военнообязанные смогут передавать данные военкоматам через "Дию", в частности во время смены места жительства. На воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17).

В 2023 году принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет.

Центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Сотрудники военного комиссариата теперь смогут проводить подомовой обход после разрешения от мэра, сельского или поселкового головы.

Вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля выехали из Украины, будут дипломатические ведомства.

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