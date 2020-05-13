Полиция обратилась к участникам акции автоперевозчиков в центре Киева
В правительственном квартале в Киеве усилены меры безопасности в связи с акциями протеста.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Читайте такжеСтали известны даты следующих этапов ослабления карантина
«Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности», - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в связи с массовыми мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации.
Кроме того, в полиции просят организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит акция автоперевозчиков за возобновление их работы.