Полиция обратилась к участникам акции автоперевозчиков в центре Киева

Полиция просит организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантинных ограничений.

В правительственном квартале в Киеве усилены меры безопасности в связи с акциями протеста.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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«Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в связи с массовыми мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации.

Кроме того, в полиции просят организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит акция автоперевозчиков за возобновление их работы.