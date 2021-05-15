Министерство здравоохранения Украины прогнозирует новую волну пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в осенне-зимний период.
Читайте такжеМинздрав обновил карантинные зоны: в "оранжевой" – только одна областьОб этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».
«Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации», - сказал Ляшко.
Кроме того, он допускает, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут активно распространяться новые мутации коронавируса.
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