Если у ученика подтвердили COVID-19, его класс направляется на самоизоляцию на дистанционное обучение. Имя больного не должно разглашаться, чтобы предотвратить возможный буллинг.

На сайте Министерства образования и науки обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника образовательного учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

«Если у учащегося выявлены признаки острого респираторного заболевания, его необходимо направить в специально отведенное помещение школы в сопровождении уполномоченного лица и безотлагательно проинформировать о случившемся родителей или законных представителей. В случае, если ребенок напуган, работник заведения, который сопровождает такого ребенка, должен успокоить его и оставаться с ним в отдельном помещении, которое хорошо проветривается, не снимать маску и соблюдать дистанцию», - говорится в сообщении.

Медицинский работник или уполномоченное лицо звонит родителям или семейному врачу, при необходимости вызывает скорую помощь и отправляет ребенка домой с его родителями или представителями. Кроме того, медицинский работник или уполномоченное лицо должно направить экстренное сообщение о подозрении на заболевание в лабораторный центр, зарегистрировать случай, а затем сотрудничать с эпидемиологами и помочь определить круг контактных лиц.

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Имя больного ученика - врачебная тайна

Если у ученика подтвердился COVID-19, класс, в котором учится такой ученик, необходимо направить на самоизоляцию и организовать для него дистанционное обучение.

Если заболевание подтвердилось и у контактных лиц больного ученика, директор школы может принять решение о переходе на дистанционное обучение нескольких классов или всей школы в зависимости от количества подтвержденных случаев.

«Важно не разглашать имени больного ученика или того, у кого подозревают COVID-19 - это вопрос врачебной тайны и страхования от возможного буллинга и стигматизации из-за коронавирусной болезни», - подчеркнули в министерстве.

Если заболел работник или учитель

Если COVID-19 заболел учитель или работник учебного заведения, работники, находившиеся в контакте с больным лицом, не выходят на работу и безотлагательно обращаются за медицинской помощью.

В случае, если температура или признаки острого респираторного заболевания появились у работника во время работы, он безотлагательно должен покинуть школу и обратиться в учреждение здравоохранения за медицинской помощью. В помещении, где находился больной учитель, следует провести проветривание и дезинфекцию вне графика.

Учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

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Автор: Юлия Петриченко