Минфин насчитал высокую стоимость обучения в вузах на основании данных Cedos, которым ранее управлял замглавы МОН Стадный

Минфин поверил центру Cedos, которым управлял замминистра Минобразования Стадный.

Министерство финансов Украины обнародовало на своем сайте в разделе “Расходы на образование” информацию, что стоимость обучения студентов по государственному заказу составляет примерно 44,6 тыс. грн. Это значительно выше цифр, которые назывались раньше. Предыдущее аналогичное исследование показало, что стоимость обучения «бюджетника» (без стипендии) составляет 28,4 тыс. грн. А «бюджетника» (со стипендией) – 35 тыс. грн.

Выводы о более высокой стоимости высшего образования Минфин делает на основе количественного и качественного анализа, последний из которых подготовил независимый грантовый центр CEDOS, созданный экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун на гранты Фонда Сороса".

Директором центра длительное время работал нынешний замминистра образования Егор Стадный, который настоятельно призывает поднять цену на контрактное обучение и привязать ее к стоимости подготовки бюджетников.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12–13 тыс. грн, нечисты на руку и "подбирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях – вольница, собирайте урожай", – заявил он в интервью "Украинской правде" в январе этого года.

В развитие идей Стадного постановлением Кабмина № 191 от 3 марта 2020 года была введена индикативная цена контракта в процентном отношении от стоимости бюджетного обучения: в 2020 году не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента – бюджетника (44 тыс. грн); в 2021 году – не менее 70%, в 2022 – не менее 80%.

Минфин не сообщает, кто оплачивал услуги центра Cedos и сколько стоило проведенное исследование. А так же не объясняет, почему, выбирая структуру для независимой экспертизы расходов на образование, он предпочел центр Cedos.

Традиционно для подобной аналитики использовалась всеобъемлющая информации, которой располагают госорганы. В частности отчеты подведомственных Минфину бюджетных учреждений, таких как вузы, школы, райфинотделы, подразделения Госстата и Госказначейства, а так же министерств и ведомств.

По данным УНИАН, при цене контракта около от 44,6 тыс грн за обучение по специальностям экономиста, юриста, программиста, политолога, социолога, филолога, врачей всех специальностей, фармацевта, ветеринара, специалиста по транспорту и туризму, а также журналиста в 2020 году придется заплатить не меньше 26 тыс. грн в год, в то время как в 2019-м эта сумма была в регионах ниже в два – два с половиной раза. Престижные вузы выставляют ценник от 36 тыс грн и выше. Так обучение профессии журналиста в Киеве обойдется не менее 39 тыс грн в год.

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