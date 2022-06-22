Более 200 сотрудников предлагают европейским пенсионерам "выгодное инвестирование" в криптовалюты и акции.

Компанию Milton Group, которую в 2020 году обвинили в финансовой пирамиде на более чем 70 млн долларов, продолжает работать из Киева, имея офис в одном из столичных бизнес-центров.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Большой куш. Как мошенники из Milton Group продолжают обманывать людей, прикрываясь войной".

Как известно, компания Milton Group была создана в Израиле в 2016 году. Спустя год компания переехала в Киев, открыв офис в самом центре столицы - в ТЦ Mandarin Plaza. "Официально" компания занимается финансовыми услугами и IT-бизнесом.

По факту — более 200 сотрудников предлагают европейским пенсионерам "выгодное инвестирование" в криптовалюты и акции. Сотрудники Milton Group обманули тысячи людей из более чем 50 стран. Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $70 млн.

По данным РБК-Украина, компания по-прежнему имеет штаб-квартиру в Киеве. Более того, аферисты даже не стали менять место офиса, продолжая арендовать помещения в Mandarin Plaza и Arena City.

По словам журналистов, для подобных Milton Group организаций война стала "удобным" фоном, ведь фактически весь силовой блок задействован в защите территориальной целостности страны, не имея возможности полноценно заниматься расследованием и привлечением к ответственности мошенников.

Журналисты обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group. На момент выхода публикации официальных ответов предоставлено не было.

"Подобная безнаказанность дает возможность аферистам открывать новые коллцентры в других странах. В частности, известно о "представительствах" Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии, но уже под другим брендом. Также, по словам сотрудников, у компании появился офис в России. В компании по-прежнему работают сотни людей", - говорится в статье.

Напомним, ТОП-должности в компании занимают грузины. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, ранее обвинявшиеся в незаконной деятельности.

Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе. Второй крупный бизнес Дадивадзе — онлайн-казино Lime Consulting.

Реальным собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.