Столичную подземку уже закрывали на карантин прошлой весной.

В Киеве могут снова остановить работу наземного общественного транспорта и метрополитена при условии неспособности больниц оказать помощь пациентам с коронавирусом.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко в эфире "Радио Свобода".

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости, - УНИАН), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей", - пояснил он.

При этом городской голова не дал четкого ответа на вопрос, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону, которую определяет правительство.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что означает взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей будет меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.

Карантин в Киеве: что было раньше

Столица сейчас находится в "желтой" карантинной зоне.

Весной метро Киева два месяца не работало из-за жесткого карантина. Движение поездов было возобновлено 25 мая при условии соблюдения пассажирами масочного режима и социальной дистанции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован