Степанов ответил, закроют ли метро в Киеве
10:44, 19 июня 2020Общество
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Степанов напомнил, что страна сейчас живет в условиях адаптивного карантина.
Метро Киева с 25 мая возобновило работу после карантина / фото УНИАН
Министр здравоохранения ответил на вопрос, закроют ли метро в Киеве из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.
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Об этом он рассказал журналистам под Радой, цитирует РБК Украина.
Степанов, в частности, напомнил, что страна сейчас живет в условиях адаптивного карантина, у которого есть свои критерии для усиления ограничений.
«В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, метро Киева с 25 мая возобновило работу после карантина.
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