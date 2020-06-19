Степанов ответил, закроют ли метро в Киеве

Степанов напомнил, что страна сейчас живет в условиях адаптивного карантина.

Министр здравоохранения ответил на вопрос, закроют ли метро в Киеве из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

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Об этом он рассказал журналистам под Радой, цитирует РБК Украина.

Степанов, в частности, напомнил, что страна сейчас живет в условиях адаптивного карантина, у которого есть свои критерии для усиления ограничений.

«В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, метро Киева с 25 мая возобновило работу после карантина.

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