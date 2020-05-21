Дистанция, маски и поддержка полиции: в метро Киева рассказали, как готовятся возобновлять работу

Метро может открыться для пассажиров в ближайший понедельник.

В столичном метрополитене готовятся к возобновлению работы с 25 мая и ожидают соответствующий документ от Кабмина.

Об этом рассказала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет "Сегодня".

По словам Макогон, в подземке готовы открыться и работать в обычном режиме.

"То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями. Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - рассказала она.

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При этом в подземке пока не знают, будут ли ограничения на вход в вагоны. Там ждут официальных документов со всеми требованиями, которые транспортники готовы выполнять.

Как сообщал УНИАН, накануне Кабмин разрешил возобновить перевозки в метрополитене с понедельника, 25 мая. А с завтрашнего дня в Киеве и других украинских городах должен заработать наземный общественный транспорт.