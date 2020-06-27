Шмыгаль допустил закрытие метро в Киеве

При этом инициатором возвращения предыдущих ограничений должен стать сам городской голова.

Премьер Денис Шмигаль прокомментировал вероятность закрытия столичной подземки в связи с фиксированием «антирекордов» по количеству выявленных новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе и в Киеве.

Об этом он рассказал в комментарии BBC Украина.

Читайте такжеВ Киевской области усилили карантин

«Рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта», – сказал он.

Судьба метро будет зависеть от загруженности больниц, темпов прироста больных и ряда других показателей. При этом инициатором возвращения предыдущих ограничений, подчеркивает Шмигаль, должен стать сам городской голова.

«Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или введем карантинные ограничения на государственном уровне», – уточнил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, власти Киева не исключают возвращения к суровым ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 не будет улучшаться.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram