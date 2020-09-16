Дополнительную толпу в вестибюле спровоцировали и сами работники метрополитена, которые заверили пассажиров в работе двух касс.

На станции метро «Вокзальная» утром 16 сентября образовалась длинная очередь желающих приобрести билеты за наличку.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.

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При этом автоматы, по словам мужчины, почти свободны, и внутри мало людей.

"То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно расчитаться карточкой/телефоном», – добавил Рудоманов.

В то же время в комментариях к посту пользователи уточнили, что на станции работал только один автомат, имеющий возможность рассчитаться за поездку картой.

Дополнительную толпу в вестибюле спровоцировали и сами работники метрополитена, которые заверили пассажиров в работе двух касс, пишут в комментариях сообщения журналиста.

Это не первый случай образования больших очередей в метро Киева. 8 сентября проблемы с проходом в метро наблюдались на станциях "Вокзальная", "Политехнический институт", "Левобережная", "Черниговская", "Оболонь" и других.

А накануне 1 сентября наплыв студентов в метро фактически перекрыл входы к Центральному железнодорожному вокзалу.

Как оплатить проезд в метро Киева

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы (MasterCard, Visa, Простир) на желтых турникетах;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным); "зеленой" (или другого дизайна) картой метро (все записанные поездки на карты можно будет использовать до 31 марта 2021 года);

Карточкой Kyiv Smart Card.

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Автор: Яна Ставская