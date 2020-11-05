На станциях будут работать полиция и Муниципальная стража".

С сегодняшнего дня, 5 ноября, в метро Киева усиливают контроль за соблюдением пассажирами «масочного режима». Журналисты узнали, на каких станциях станет больше правоохранителей для проверки граждан.

Об этом пишет Сегодня.

Контроль усилят на самых загруженных станциях Киевского метрополитена, а также на пересадочных узлах с большим потоком пассажиров:

Вокзальная;

Черниговская;

Лесная;

Левобережная.

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Правоохранители будут следить за пассажирами на входах. Коммунальщики хотят увеличить количество полиции и на перронах станций, а также в вагонах.

По словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, «Муниципальная стража» будет работать автономно: они будут делать людям замечания и сотрудничать с полицией.

На территорию столичного метро пассажиров без маски не впускают со дня его открытия после карантина – 25 мая. На станциях регулярно звучат объявления с требованиями немедленно надеть маску. Нескольких граждан удалось оштрафовать на 17 тысяч гривень.

Об усиление контроля за соблюдением масочного режима пассажирами метрополитена 4 ноября заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он пояснил, что такие меры будут принимать прежде всего для безопасности самих людей, поскольку больше всего случаев инфицирования, по заключению специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

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Автор: Яна Ставская