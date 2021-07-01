Руководство города Каменское Днепропетровской области во главе с мэром Андреем Белоусовым организовало ряд коррупционных схем на инфраструктурных подрядах, многими из которых уже заинтересовалась полиция. Об этом сообщил «РБК-Украина».

В горсовете была создана сеть фирм-прокладок, оформленных на одного человека – Александра Лисовца. Именно его фирмы ООО «Буд-Рем Сервис», ООО «Строительная компания «Билдинг Буд» получали крупные подряды от города, несмотря на тот факт, что уставной капитал этих компаний составил всего 500-1000 гривен.

Так, 8 млн грн бюджетных средств были направлены на ремонт сквера в центре Каменского. Позднее было установлено, что в акты выполненных работ вносились ложные сведения. По факту присвоения бюджетных средств уже открыто уголовное производство полицией.

Всего, по оценкам СМИ, «Строительная компания «Билдинг Буд» освоила 78,5 млн грн из бюджета Каменского, а «Буд-Рем Сервис» - 46 миллионов. При этом работы этими компаниями выполнялись некачественно. В одном из обновленных скверов неправильная укладка плитки повлияла на работу водоотвода, что приводит к затоплению соседних улиц.

«Интересно, что субподрядчиками, которые поставляли стройматериалы для ремонта сквера, стали предприятия членов партии «Бджола», которую возглавляет мэр Каменского Белоусов», - добавило издание.

Кроме того, депутаты горсовета во главе с мэром продали участок в центре города под установку МАФов компании «Укрконсалтинг груп», руководителем которой является Даниил Хомуха. Как выяснили журналисты, предприниматель тесно связан с Белоусовым - жена мэра Анастасия в 2020 году получила от фирмы Хомухи дивиденды в размере 1 млн 110 тыс. грн.

«Мэр Каменского и его команда создали схему вывода бюджетных средств, а также денег, которые выплачивают жители города в качестве квартплаты, на счета частных компаний», - отметило СМИ.

По словам издания, ранее ООО «Аварийная служба города» получила от департамента ЖКХ 6,2 млн грн, не выполнив обещанный объем работ. Несмотря на открытые уголовные дела, мэрия в мае снова дала компании тендер на 12,6 млн грн.

«Неудивительно, что жилой фонд города находится в катастрофическом состоянии – финансов на него просто не хватает, поскольку миллионы оседают в карманах городских чиновников», - написало СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Андрей Белоусов разрешил открыть в Каменском мусорный полигон, который работает без необходимых документов.

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Автор: Григорий Бондарь