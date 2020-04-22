Мэр Ивано-Франковска поручил правоохранителям "упаковать и вывезти" ромов из города (видео)

Заявление городского председателя прозвучало во время оперативного совещания.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье и возмутился, что "не упаковали" их раньше.

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Об этом он заявил во время оперативного совещания, как видно на видео "Общественное.Карпаты", передает ТСН. "Цыгане, нет, правильнее - лица ромского пола. Мы же уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они здесь?" - спросил он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влезло, 12 человек отказались ехать. "Вот они и ходят, там четверо детей и взрослые", - добавил он.

В свою очередь Марцинкив спросил, почему ромов не вывезли силой. "Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - отметил мэр Ивано-Франковска.

После этого чиновники заверили, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции.

"Вторую ходку надо сделать", - подытожил Марцинкив.