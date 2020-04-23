Мэр Днепра объяснил причину вспышки COVID-19 в городе

22 апреля в городе зарегистрировали более 20 новых случаев инфицирования.

Мэр Днепра Борис Филатов утверждает, что новая вспышка коронавируса в городе произошла среди людей, контактировавших с прихожанами Библейской школы в Першотравенске.

Об этом он рассказал в интервью ZIK.

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22 апреля в городе зарегистрировали более 20 новых случаев инфицирования. По словам Филатова, это самый высокий показатель заболеваемости за все время лабораторных наблюдений.

«Есть уже понимание, о ком идет речь и почему именно мы попали в такие цифры. Это, прежде всего, люди, которые контактировали с прихожанами так называемой Библейской школы в Першотравенске... Это посетители или пациенты так называемых реабилитационных центров», – пояснил Филатов, добавив, что этими реабилитационными центрами являются обычными жилыми домами, где проживают бывшие наркозависимые, которые обратились к вере.

Филатов также отметил, что город нарабатывает алгоритм для контроля над ситуацией.