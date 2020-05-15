"Экономическая ситуация критическая": мэр Черкасс объяснил, почему выступил за ослабление карантина

По словам мэра, ситуация в городе Черкассы полностью контролируемая.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что после ослабления карантина ситуация в городе Черкассы полностью контролируемая.

Об этом Бондаренко заявил в эфире Еспресо.TV.

"Сегодня ситуация в городе Черкассы контролируемая полностью. Наше решение, которое мы принимали, мы принимали в соответствии с результатами обследований. Скажу, что по результатам это была стабильная эпидемиологическая ситуация, вовремя проведены карантинные мероприятия, контролируемая скорость распространения инфекции, легкое течение инфекции у большинства инфицированных", - отметил мэр Черкасс.

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Бондаренко отметил, что экономическая ситуация чрезвычайно критическая.

"Самое главное это то, что люди не могут быть дома, а наверное люди не могут быть дома, потому что фактически деньги у людей дома уже закончились. Сегодня просто стоит вопрос, как людям существовать, жить, как прокормить свои семьи. Это самый главный вопрос, который стоит перед вызовами. Мы были одни из первых, кто ввел жесткие карантинные меры. Я считаю, что это дает определенные результаты, но послабления нужно делать. Потому что, действительно, экономическая ситуация очень критическая", - сказал мэр.

Бондаренко отметил, что из областного бюджета Черкассы получили 900 тыс. грн.

"Наш город выделил на борьбу с COVID-19 98 млн грн. На сегодняшний день около 50 млн уже заключают договор (условие), часть оборудования поставлена. Из областного бюджета мы получили 900 тыс. грн. То, о чем мы можем дальше говорить. Фактически городские головы остались сам на сам с этой проблемой. Они должны решать, когда вводить карантин и когда его ослаблять", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения в городе. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий.

4 мая Черкасская ОГА обратилась в суд с иском, в котором просила признать незаконным и отменить решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Вместе с иском ОГА подала заявление о его обеспечении, в котором просила приостановить действие указанного решения.

6 мая Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации и приостановил решение Черкасского горисполкома от 30 апреля об ослаблении карантина.

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.