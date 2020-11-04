Киевский городской голова Виталий Кличко заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима пассажирами метрополитена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы, силами Муниципальной охраны, усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут пускать", - отметил Кличко.
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Он пояснил, что такие меры нужно принимать, прежде всего, для безопасности самих пассажиров, так как больше всего случаев инфицирования, по заключению специалистов, происходит именно в общественном транспорте.
Напомним, вчера в столичном метрополитене, несмотря на карантин, в часы пик утром и вечером образовались огромные толпы из пассажиров.
Коронавирус в Украине и Киеве: последние данные
- По состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 9 542 заражений. Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 9 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 8 899 случаев заражения на сутки.
- В Киеве за сутки выявили 856 новых больных COVID-19, 17 человек умерли. От коронавируса в столице умерли с начала эпидемии 816 человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 40 390.
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