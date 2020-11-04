За соблюдением требования надевать защитную маску будет следить Муниципальная охрана.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима пассажирами метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы, силами Муниципальной охраны, усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут пускать", - отметил Кличко.

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Он пояснил, что такие меры нужно принимать, прежде всего, для безопасности самих пассажиров, так как больше всего случаев инфицирования, по заключению специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

Напомним, вчера в столичном метрополитене, несмотря на карантин, в часы пик утром и вечером образовались огромные толпы из пассажиров.

Коронавирус в Украине и Киеве: последние данные

По состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 9 542 заражений. Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 9 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 8 899 случаев заражения на сутки.

В Киеве за сутки выявили 856 новых больных COVID-19, 17 человек умерли. От коронавируса в столице умерли с начала эпидемии 816 человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 40 390.

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Автор: Инна Андалицкая