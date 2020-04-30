У Зеленского объяснили, почему часть гуманитарного груза из Китая оказалась в супермаркетах

По словам Тимошенко, за груз и перелет платили бизнесмены.

Часть груза, который ранее прибыл из Китая в Украину, оказался в магазинах "Эпицентр", поскольку он оплачивался не за средства госбюджета.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Страна".

Ранее стало известно, что часть товаров оказались на полках супермаркетов.

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"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", и весь груз тоже оплачивали "Эпицентр" и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую. Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Ни бюджет, ни наш фонд, ничего не платили за груз и самолет", - рассказал Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 млн масок, 260 тыс. очков и 100 тыс. костюмов для медиков. В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза.

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