Министр юстиции прокомментировал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о штрафах для граждан за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что после вступления в силу нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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По словам министра, также не будут штрафовать несовершеннолетних.

Малюська считает, что штрафы от 17 до 34 тыс. грн за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить. Он напомнил, чтобы урегулировать эти вопросы, 6 ноября Верховная Рада ввела штрафы для граждан за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.

«При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейские, представители санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице», - объясни министр юстиции.

Закон о штрафах

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891).

В частности, законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

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Автор: Тамара Отовская