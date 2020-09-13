Медик длительное время лечился от коронавирусной инфекции.

13 сентября от осложнений вызванных коронавирусом умер 60-летний Богдан Остальский, главный педиатр Львова.

Медик длительное время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета, сообщает Zaxid.net.

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Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович, – выразил слова соболезнования мэр Львова Андрей Садовый.

В тот же день в городе умер 70-летний директор школы № 31 Омелян Царь, который работал в этом заведении 35 лет.

Обидно, что в один день мы потеряли двух действительно высокого уровня специалистов. Богдана Романовича и Емельяна Михайловича любили и уважали все. Искренне сочувствуем семье, коллективу и всем знакомым. Вечная память, - прокомментировала заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

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За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 2 тыс. 476 человек, были госпитализированы 338 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 30 летальных случаев. За все время пандемии COVID-19 заболели 154 тыс. 335 украинцев.

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Автор: Наталия Печиборщ