Зимний локдаун введен с 8 по 24 января.

В партии "Слуга народа" ответили, почему Кабинет министров ужесточил карантин после новогодних праздников.

Об этом сообщает ТСН.

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Председатель фракции Александр Корниенко объясняет, что таким образом они предотвратили два локдауна. Поскольку до и во время празднования Нового года об ограничениях все равно забыли бы.

Корниенко считает это решение правительства "компромиссом" между Киевом и местными властями. Регионы не хотели локдауна в декабре, уточнил глава политической силы.

Зимний локдаун введен с 8 по 24 января. В течение этого периода в Украине закроют все непродовольственные магазины, фитнес-клубы; рестораны и кафе будут работать только "на вынос", а образовательные учреждения, кроме детских садов, уйдут на карантин.

Общественный транспорт, в частности межобластное сообщение, будет работать в штатном режиме.

Вместе с тем правительство продлило «оранжевую» зону, действующую в настоящее время, до конца зимы. При этом Минздрав рекомендовал разрешить заведениям общественного питания работать на час дольше – до 23:00.

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Автор: Яна Ставская