Медицинская система сейчас работает в напряженном режиме, хотя волну "ураганного" распространения коронавируса удалось сбить.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Министр убежден, что после новогодних праздников больных COVID-19 в Украине станет больше. Дополнительную нагрузку на систему может дать и сезонная эпидемия гриппа.
"Учитывая эти факторы, мы решили усилить карантинные ограничения именно в этот период", – ответил глава Минздрава.
На период с 00:00 часов 8 января до 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин, который предусматривает ограничения работы:
- заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос);
- развлекательных заведений;
- заведений торговли непродовольственными товарами;
- учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
- непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме детсадов.
При этом Степанов подчеркнул, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Правительство также разрешит организацию "новогодних елок" без концертов, спортивные соревнования и другие официальные мероприятия без зрителей, работу ресторанов и кафе "на вынос", аптек, заправок, ветлечебниц и СТО.
Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи.
"Во время жесткого локдауна, согласно эпидемиологическим показателям, уровень заболеваемости обычно снижается за три недели на 80%. Мы рассчитываем снижение инфицированных за этот период до 50%", – отметил министр Степанов.
Введение зимнего локдауна правительство одобрило вечером 9 декабря. Усиление карантина начнется после православного Рождества – с 8 по 24 января.
По словам главы фракции «Слуги народа» Александра Корниенко, решение стало компромиссом между Киевом и регионами, поскольку местные власти настаивали на "рабочем" декабре ради малого и среднего бизнеса.
В то же время Кабинет министров продолжил "оранжевую" зону, действующую в настоящее время, до конца зимы. При этом Минздрав рекомендовал разрешить заведениям общественного питания работать на час дольше – до 23:00.
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