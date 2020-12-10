Локдаун в январе - Степанов уточнил, что запретят на это время / фото УНИАН

Медицинская система сейчас работает в напряженном режиме, хотя волну "ураганного" распространения коронавируса удалось сбить.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Министр убежден, что после новогодних праздников больных COVID-19 в Украине станет больше. Дополнительную нагрузку на систему может дать и сезонная эпидемия гриппа.

"Учитывая эти факторы, мы решили усилить карантинные ограничения именно в этот период", – ответил глава Минздрава.

На период с 00:00 часов 8 января до 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин, который предусматривает ограничения работы:   

  • заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос);
  • развлекательных заведений;
  • заведений торговли непродовольственными товарами;
  • учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
  • непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме детсадов.

При этом Степанов подчеркнул, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Правительство также разрешит организацию "новогодних елок" без концертов, спортивные соревнования и другие официальные мероприятия без зрителей, работу ресторанов и кафе "на вынос", аптек, заправок, ветлечебниц и СТО.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи.

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"Во время жесткого локдауна, согласно эпидемиологическим показателям, уровень заболеваемости обычно снижается за три недели на 80%. Мы рассчитываем снижение инфицированных за этот период до 50%", – отметил министр Степанов.

Введение зимнего локдауна правительство одобрило вечером 9 декабря. Усиление карантина начнется после православного Рождества – с 8 по 24 января.

По словам главы фракции «Слуги народа» Александра Корниенко, решение стало компромиссом между Киевом и регионами, поскольку местные власти настаивали на "рабочем" декабре ради малого и среднего бизнеса.

В то же время Кабинет министров продолжил "оранжевую" зону, действующую в настоящее время, до конца зимы. При этом Минздрав рекомендовал разрешить заведениям общественного питания работать на час дольше – до 23:00.

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Автор: Яна Ставская