Продолжительность учебных занятий сохраняется: 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов.

Продолжительность учебного занятия во время дистанционного формата остается неизменной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Санитарный регламент для заведений общего среднего образования, который вступил в силу с 1 января, ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, другими гаджетами. В то же время продолжительность учебных занятий, определенная ст. 10 закона Украины «О среднем образовании», остается неизменной», - говорится в разъяснении.

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В МОН отмечают, что в связи с усиленными противоэпидемическими мерами 8-24 января 2021 года школы работают в формате дистанционного обучения. «Он предусматривает синхронное и/или асинхронное взаимодействие учителя и учеников во время занятий. В синхронном режиме учитель и ученики одновременно находятся в электронной образовательной среде или общаются с помощью средств аудио-, видеоконференции», - говорится в сообщении.

Так, ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения: для учащихся 1 класса - не более 10 минут; для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут; для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут; для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут; для учащихся 10-11 (12) классов в 1-й час занятий - до 30 минут, во 2-й час занятий - 20 минут; при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов - не более 25-30 минут на первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

Продолжительность учебных занятий, определенная законом «О среднем образовании», сохраняется: 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов. Ограничивается только время непрерывной работы с компьютером во избежание рисков для здоровья.

В Минобразования подчеркивают, что санитарный регламент предусматривает, что при работе с техническими средствами обучения обязательным является проведение упражнений по двигательной активности и гимнастики для глаз.

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Важно также, что каждое учебное занятие обязательно проводится с использованием синхронного режима взаимодействия учителя и учеников. «Школа может составить расписание занятий, согласно которому некоторые занятия проходят только асинхронно. Согласно положению о дистанционной форме получения полного общего среднего образования, не менее 30% учебного времени, предусмотренного образовательной программой школы, должно организовываться в синхронном режиме», - говорится в сообщении.

В то же время равномерность распределения этого времени между разными учебными предметами и целесообразность чередования занятий с использованием синхронного и асинхронного режимов обеспечивает руководитель учебного заведения.

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Автор: Юлия Янкевич