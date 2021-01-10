По словам мэра Тернополя, в городе могут работать только те предприниматели, работа которых разрешена правительством.

В Тернополе могут работать только те предприниматели, работа которых разрешена постановлением Кабинета министров.

Об этом мэр Тернополя Сергей Надал сообщил в Facebook.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не критическая, однако Кабинет министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", - написал мэр.

Он добавил, что школы переходят на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты.

"Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - подчеркнул Надал.

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Отказ от введения локдауна в тернополе: что известно

6 января горсовет Тернополя решил не усиливать карантинные ограничения с 8 января.

9 января мэр города сообщил, что правоохранители составляют админпротоколы на тех, кто продолжил работать, и спрогнозировал отмену решения горсовета об отмене локдауна.

Локдаун в Украине

8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

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Автор: Юлия Петриченко