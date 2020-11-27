В вопросе жесткого карантина будут советоваться с местными властями, говорит Кирилл Тимошенко.

Решение о введении в Украине локдауну может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Алесе Бацман.

"Насчет локдауна все очень просто. Сейчас у нас карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся достичь "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открывают другие перепрофилированы больнице, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполненные больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это ведь тоже такая немного накрученная штука. Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, прежде всего – с кислородом и другим необходимым оборудованием", - пояснил он.

Что касается локдауна, то относительно него Тимошенко сказал следующее:

"Полный локдаун, который много кто обсуждает, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня". И будем принимать соответствующие решения".

Чиновник добавил, что в вопросе введения локдауна будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц, добавил он.

"Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньшей была переносимость COVID-19 между людьми. Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика - это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полной коммуникацией, и она будет заранее", – сказал заместитель главы ОПУ.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем епіднебезпеки, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован