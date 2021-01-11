По словам, корреспондента издания, отделы с "запрещенными" товарами во многих маркетах уже не огорожены лентами.

Ряд супермаркетов Киева, где с наступлением жесткого карантина ограничили продажу товаров повседневного обихода, убрали ленты,

Об этом сообщает «Сегодня» в своем Telegram-канале.

«"Запрещенка" отменяется? В супермаркетах Киева разблокировали доступ к носкам и даже кастрюлям. По крайней мере, у нашего "агента" сложностей не возникло», - говорится в сообщении.

По словам, корреспондента издания, отделы с "запрещенными" товарами во многих маркетах уже не огорожены лентами, здесь просто повесили предупреждения, что товар не продается. Тем самым, покупателям открыли доступ к товарам.

"Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора", - ответила кассир на вопрос, можно ли купить эти товары.

Корреспондент также похвастался, что смог без проблем купить себе носки и пакеты для мусора.

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Автор: Денис Прядко