За три дня полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 3 тыс. 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

В Украине с 8 января выявили нарушения карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"С 8 января правоохранители выявили нарушения карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи учреждений", - говорится в сообщении.

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Указывается, что за три дня полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 3 тыс. 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

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9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Константин Гончаров