В Украине предлагают ужесточить карантин, в том числе и на период новогодних праздников.

В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассказали, будут ли работать учебные учреждения в случае введения в Украине жесткого карантина.

Читайте также"Все очень просто": в ОП рассказали, когда власть может принять решение о локдаунеСитуацию прокомментировал член комитета, народный депутат Роман Грищук, пишет «Телеграф».

«Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами», – заявил он.

По словам нардепа, есть рекомендации Минобразования: идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19.

На уточняющий вопрос, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.

Ужесточение карантина в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение полного локдауна из-за распространения коронавируса.

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Автор: Катерина Шварц