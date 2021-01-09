Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые потенциально инфицировались во время новогодних праздников.

При принятии решения относительно нынешнего жесткого карантина правительство учло мнение украинцев относительно новогодних празднований.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

«Когда мы принимали решение, мы имели много дискуссий. Мы учли все, в том числе желание и мнение общества относительно празднования новогодних праздников, празднования Рождества. В этом мы не похожи на некоторые европейские страны - у нас есть свои традиции, свои привычки, и именно поэтому мы исходили из этих вещей. Но мы четко знаем, почему мы вводили, и мы объясняем, почему нам необходимо с 8 по 24 января провести этот жесткий карантин. Это связано с COVID-19, с сезонным ростом количества больных гриппом, и эти карантинные мероприятия также повлияют на развитие гриппа», - сказал министр.

По его словам, если бы сейчас не были введены усиленные противоэпидемические мероприятия, то, согласно прогнозам Минздрава, уже через несколько недель пришлось бы вводить еще более жесткий карантин "с полным запретом некоторых вещей в стране".

«Почему мы опираемся на такие прогнозы? Период введения усиленных карантинных ограничений, то есть с 8 по 24 января, совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые потенциально инфицировались во время новогодних праздников. Во время празднований произошло активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Люди посещали родственников в регионах ... Из-за регионального перемещения увеличился риск распространения инфекции на всех территориях», - сказал Степанов.

Он добавил, что, как следствие, в Минздраве прогнозируют увеличение количества инфицированных, которые будут источником инфекции для окружающих и представят эпидемическую опасность.

«Сейчас главная задача для государства - не допустить новую волну заражений от тех, кто уже заразился во время праздников. По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост количества заболевших, и мы не можем допустить, чтобы это была очередная очень сильная волна COVID-19», - подчеркнул министр.

Локдаун в Украине

8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Во время усиления карантина разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветаптек;

работа медучреждений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.

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Автор: Екатерина Жирий