Карантин в Украине / УНИАН, Сергей Чузавков
Кабинет министров намерен ввести жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников.
Читайте такжеВрач высказалась о трехнедельном локдауне на новогодние праздники в УкраинеОб этом рассказал источник в Кабмине, пишет «Сегодня».
Отмечается, что рассматривают два возможных варианта локдауна: на две или на три недели.
По словам источника, уже в следующую среду премьер-министр Денис Шмыгаль выступит с заявлением и анонсирует изменения, 2 декабря.
Ужесточение карантина в Украине: что известно
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение полного локдауна из-за распространения коронавируса.
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