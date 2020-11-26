В правительстве рассматривают два возможных варианта усиления ограничений.

Кабинет министров намерен ввести жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников.

Читайте такжеВрач высказалась о трехнедельном локдауне на новогодние праздники в УкраинеОб этом рассказал источник в Кабмине, пишет «Сегодня».

Отмечается, что рассматривают два возможных варианта локдауна: на две или на три недели.

По словам источника, уже в следующую среду премьер-министр Денис Шмыгаль выступит с заявлением и анонсирует изменения, 2 декабря.

Ужесточение карантина в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение полного локдауна из-за распространения коронавируса.

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Автор: УНИАН