Ляшко прогнозирует, что трехнедельный карантин в январе может существенно снизить ежедневный прирост больных.

Во время усиленного карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января 2021 года, в отличие от предыдущего локдауна, могут позволить работать транспорту, гостиницам, горнолыжным курортам и церквям.

Об этом во время встречи с журналистами 5 декабря сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

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По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Он добавил, что храмам разрешат работать с эпидемиологическими ограничениями. Продуктовые магазины не будут закрывать. Горнолыжные курорты могут работать, чтобы людям было куда уехать на время локдауна из крупных городов.

При этом правительство планирует полностью запретить работу заведений питания, будет разрешена только доставка. Также планируют закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.

Ляшко подчеркнул, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам Минздрава, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.

Локдаун в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что в декабре 2020 года локдауна в Украине точно не будет, но в январе 2021 года избежать жесткого карантина, вероятно, не удастся. "Мы даем, и я считаю это очень важно, возможность бизнесу работать, не терять декабрь, один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздники, которые все очень ждут. Потому что год был непростой", - сказал Зеленский.

В то же время относительно жесткого карантина в январе Зеленский отметил, что «совсем его избежать будет очень сложно», а вероятность введения «существует, и немалая».

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявил, что о конкретных ограничениях в январе сообщат на заседании правительства в среду, 9 декабря. Во время онлайн-совещания с городскими головами Шмигаль сообщил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

За все время пандемии в Украине, по состоянию на 5 декабря, заболели более 801 тысячи человек, более чем 412 тысяч выздоровели, умерли – 13 421.

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Автор: УНИАН