Некоторые будут на каникулах, других ждет дистанционное обучение.

Большинство школ в Украине во время локдауна в январе будут отправлять на каникулы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина", пишет "Сегодня".

"Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины: первые-четвертые классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун", – сказал министр.

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Он уточнил, что школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, пойдут на дистанционное обучение. Как уверяет министр, такой формат единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Юрий Годован