По мнению министра, нужен жесткий карантин на три-четыре недели.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение полного локдауна из-за распространения коронавируса.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Министр также озвучил срок, на который нужно вводить жесткий карантин.

"Моя личная точка зрения - что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно об этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных, больших рисках для здоровья наших людей", - сказал он.

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По словам Авакова, локдаун нужно вводить как только власть будет готова сформулировать детали и механизмы компенсаций людям, которые пострадают от карантина. Министр надеется, что это произойдет в ближайшие дни.

"Поэтому я здесь радикален, и всегда такой был: нужно вводить локдаун немедленно", - резюмировал глава МВД.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

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Автор: Юрий Годован