На период действия усиленного карантина запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Кабинет министров обнародовал информацию об усилении карантинных ограничений, которые будут действовать в Украине с 8 по 25 января.

На Правительственном портале напоминается, что с 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Соответствующее постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» было принято на заседании Кабинета Министров 9 декабря.

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Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в частности, и после новогодних и рождественских праздников.

Что будет запрещено?

В соответствии с принятым документом, с 8 по 24 января 2021 года: будет запрещаться работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещаться посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Что разрешено?

Разрешается торговля горючим.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Продолжит работать общественный транспорт.

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Автор: Виктория Токарева