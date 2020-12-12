Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткого карантина во время празднований Нового года и Рождества все равно никто бы не придерживался, объясняя это "ментальностью".
Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.
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Глава Минздрава еще раз напомнил, что ограничения ужесточают ради расторжения цепи передачи болезни.
"Но мы живем в Украине! И мы видим, как иногда выполняются те ограничения, которые мы вводим. Есть наша ментальность. Мы понимаем, что если жесткий карантин вводится в каких-то европейских странах - его соблюдают... Мы понимаем, что в нашей стране, иногда, когда написано, что ресторан должен работать до 22:00, но мы видим работу до 01:00, и так далее", – ответил Степанов.
Он добавил, что правительство балансирует между эпидемиологическими показателями и обычной жизнью, имея в виду экономические возможности страны пережить усиление карантина.
Даты для локдауна выбрали с учетом прогнозов специалистов по росту количества инфицированных и больных гриппом, отметил министр.
Введение зимнего локдауна правительство одобрило вечером 9 декабря. Усиление карантина произойдет после православного Рождества – с 8 по 24 января.
По словам главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко, решение стало компромиссом между Киевом и регионами, поскольку местные власти настаивали на "рабочем" декабре ради малого и среднего бизнеса.
В то же время Кабинет министров продолжил "оранжевую" зону, действующую в настоящее время, до конца зимы. При этом Минздрав рекомендовал разрешить заведениям общественного питания работать на час дольше – до 23:00.
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