Даты для локдауна выбрали с учетом прогнозов специалистов по росту количества инфицированных и больных гриппом.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткого карантина во время празднований Нового года и Рождества все равно никто бы не придерживался, объясняя это "ментальностью".

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

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Глава Минздрава еще раз напомнил, что ограничения ужесточают ради расторжения цепи передачи болезни.

"Но мы живем в Украине! И мы видим, как иногда выполняются те ограничения, которые мы вводим. Есть наша ментальность. Мы понимаем, что если жесткий карантин вводится в каких-то европейских странах - его соблюдают... Мы понимаем, что в нашей стране, иногда, когда написано, что ресторан должен работать до 22:00, но мы видим работу до 01:00, и так далее", – ответил Степанов.

Он добавил, что правительство балансирует между эпидемиологическими показателями и обычной жизнью, имея в виду экономические возможности страны пережить усиление карантина.

Даты для локдауна выбрали с учетом прогнозов специалистов по росту количества инфицированных и больных гриппом, отметил министр.

Введение зимнего локдауна правительство одобрило вечером 9 декабря. Усиление карантина произойдет после православного Рождества – с 8 по 24 января.

По словам главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко, решение стало компромиссом между Киевом и регионами, поскольку местные власти настаивали на "рабочем" декабре ради малого и среднего бизнеса.

В то же время Кабинет министров продолжил "оранжевую" зону, действующую в настоящее время, до конца зимы. При этом Минздрав рекомендовал разрешить заведениям общественного питания работать на час дольше – до 23:00.

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Автор: УНИАН