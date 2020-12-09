Решение по ужесточению ограничений после Нового года могут принять уже 9 декабря.

Власти рассматривают возможность введения тотального карантина в Украине с 1 по 14 января включительно.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на информированные источники.

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Решение по ужесточению ограничений после Нового года могут принять уже 9 декабря, уточнили журналистам. Эту же дату накануне, 8 декабря, озвучивал глава Минздрава Максим Степанов.

"Предлагать местным властям закрыть все учебные заведения и все торговые точки (кроме продуктовых и аптек), будет разрешена доставка товаров. Общественный транспорт будет работать с ограничениями (вероятнее всего, всего 50% от мест)", – пояснил собеседник.

На время действия локдауна граждане смогут ездить в другие города и регионы, поскольку останавливать междугороднее и межобластное сообщение не собираются.

"Церкви не задели. Также будет запрещен весь сектор развлечений (клубы, концерты и так далее). Ну и остаются, конечно же, маски и штрафы за их отсутствие", – добавил источник издания.

Зимний локдаун: что известно

11 ноября Кабинет министров отказался продлевать "карантин выходного дня". Зато министерство здравоохранения предложило ужесточить ограничения на время новогодних и рождественских праздников на три недели.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, во время локдауна власти не будут останавливать общественный транспорт и авиасообщение.

Введение локдауна, вероятнее всего, произойдет после празднования Нового года – уже в январе. Президент Владимир Зеленский объяснил выбранные сроки заботой о малом и среднем бизнесе, поскольку декабрь – один из самых прибыльных месяцев года.

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Автор: Яна Ставская