Карантин, введенный до конца года, продлят до 28 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному проекту постановления, Кабинет министров может ввести локдаун уже с 8 по 25 января. Однако окончательно с решением определятся во второй половине дня.

Об этом пишет LB.ua.

По словам собеседников, обсуждение на этот счет до сих пор продолжается. Карантин, введенный до конца года, продлится до 28 февраля 2021 года.

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Что запретят на время зимнего локдауна

Посещение учебных заведений, кроме заведений дошкольного образования и специальных учреждений.

Работа кафе, баров, ресторанов, кроме "на вынос" и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещено работу ресторанов с 23:00 часов до 06:00, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино - и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Товары и услуги первой необходимости:

товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам

горючее

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Работа транспорта, храмов, музеев, кино и ресторанов

В проекте говорится о рекомендациях правительства по установлению дистанционного режима работы. При этом общественный транспорт, скорее всего, не будут останавливать.

Дополнительно к уже действующим карантинным мероприятиям предлагается, в частности, ограничить количество посетителей в храмах.

Запретят прием посетителей в кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью более 50% мест в каждом помещении, а также музеи, игнорирующих ограничения на количество посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

Общественным заведениям на час продлили время работы – до 23:00, однако расчетные операции запрещены с 22:00.

Утром 9 декабря СМИ также писали о еще одном сценарии введения жесткого карантина - с 1 по 14 января. По словам источников журналистов, на период усиления ограничений в Украине позволят работать только продуктовым, аптекам и церквям. Рестораны и кафе смогут продолжить работу "на вынос".

Зимний локдаун: что известно

11 ноября Кабинет министров отказался продлевать карантин выходного дня». Зато министерство здравоохранения предложило ужесточить ограничения на время новогодних и рождественских праздников на три недели.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, во время локдауну власти не будут останавливать общественный транспорт и авиасообщение.

Президент Владимир Зеленский объяснил введение локдауна в январе, а не в декабре заботой о малом и среднем бизнесе, поскольку декабрь – один из самых прибыльных месяцев года.

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Автор: Яна Ставская