Локдаун могут ввести и раньше, если суточный прирост инфицирования COVID-19 резко возрастет.

Власти сейчас обсуждают несколько вариантов дат, когда могут ввести зимний локдаун в Украине. Однако единого варианта пока нет.

Об этом сообщает УП со ссылкой на информированных собеседников в правительстве и на Банковой.

Читайте такжеГлавные новости Украины 27 ноября: антирекорд заболеваемости COVID-19 и вероятное внедрение локдауна

Один из вариантов – с 25 декабря по 17 января, о чем говорили с губернаторами и мэрами примерно неделю назад.

Однако собеседники журналистов предположили, что тотальный карантин могут ввести и раньше, если суточный прирост инфицирования COVID-19 резко возрастет.

"Другой вариант, который звучит в коридорах, – с 7 по 20 декабря", – пишут журналисты. Но это пока одна из версий, и она в правительстве не обсуждалась.

Локдаун на новогодние праздники

Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября, сообщил ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.

Локдаун может предполагать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН