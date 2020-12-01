Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что зимний локдаун не должен быть привязан к "никаким записям и кварталам".
Об этом она заявила в комментарии Страна.
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Она отметила, что введение локдауна на сегодня уже "не вызывает сомнений", другой вопрос, о каком типе карантина идет речь.
Верещук считает, что, если в статистике по заболеваемости преобладает количество инфицированных с легкой формой COVID-19, во внедрении локдауна нет нужды.
"В этом случае министр Степанов где-то так и говорит: что давайте еще посмотрим и как можно отсрочим введение таких драконовских мер, потому что это больно ударит по бизнесу", - сказала депутат.
Она отметила, что поддерживает позицию главы Минздрава.
"Не спешить, посмотреть с 23-го (декабря – УНИАН), потому что если уж говорить о конце декабря... Малый бизнес, который надеется заработать деньги на праздники, а перед праздниками покупательная способность увеличивается, люди вытягивают свои сбережения и идут покупают продукты, одежду... То лучше вводить уже с января. Если уже нет разницы, когда в декабре его ввести", – подытожила депутат.
Карантин в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии,
так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.
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