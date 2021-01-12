Оксфордские ученые оценили степень жесткости карантина в Украине.
Согласно опубликованным данным министром Кабинета министров Олегом Немчиновым, украинский карантин является одним из самых мягких в Европе. Британские ученые присвоили ему 61,57 балла по индексу жесткости.
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Рядом с Украиной находятся Франция и Бельгия. Правительство Швейцарии ввело частичные ограничения (на заведения общественного питания и спортзалы) до 22 января, а в Хорватии до сих пор действуют легкие ограничения на количество людей в ресторанах и кофейнях.
Самый строгий карантин сейчас действует в Италии – там ввели общенациональный локдаун и комендантский час.
Карантин значительно усилили в Германии, Греции, Нидерландах, Австрии и Британии. Немчинов пояснил, что среди причин такого решения правительств – риски распространения нового штамма коронавируса и перегрузка медицинской системы.
Карантин в Украине
С 8 по 24 января в Украине действует частичный локдаун с закрытием общественных харчевен, спортзалов, кино и театров.
При этом в стране не остановили межобластное сообщение, ездит и общественный транспорт.
Также в Украине работают горнолыжные курорты.
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