Самый строгий карантин сейчас введен в Италии.

Оксфордские ученые оценили степень жесткости карантина в Украине.

Согласно опубликованным данным министром Кабинета министров Олегом Немчиновым, украинский карантин является одним из самых мягких в Европе. Британские ученые присвоили ему 61,57 балла по индексу жесткости.

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Рядом с Украиной находятся Франция и Бельгия. Правительство Швейцарии ввело частичные ограничения (на заведения общественного питания и спортзалы) до 22 января, а в Хорватии до сих пор действуют легкие ограничения на количество людей в ресторанах и кофейнях.

Самый строгий карантин сейчас действует в Италии – там ввели общенациональный локдаун и комендантский час.

Карантин значительно усилили в Германии, Греции, Нидерландах, Австрии и Британии. Немчинов пояснил, что среди причин такого решения правительств – риски распространения нового штамма коронавируса и перегрузка медицинской системы.

Карантин в Украине

С 8 по 24 января в Украине действует частичный локдаун с закрытием общественных харчевен, спортзалов, кино и театров.

При этом в стране не остановили межобластное сообщение, ездит и общественный транспорт.

Также в Украине работают горнолыжные курорты.

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Автор: Яна Ставская