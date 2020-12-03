Сейчас в Украине действуют ограничения «оранжевой» зоны карантина.

Временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет объяснил режим работы образовательных учреждений после того, как правительство не продлило карантин выходного дня.

Об этом врио министра сообщил на брифинге МОН 3 декабря.

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Сейчас в Украине действуют ограничения «оранжевой» зоны карантина.

«Детские сады и 1-4 классы работают в обычном режиме и с соблюдением всех карантинных норм», – пояснил Шкарлет. В то же время в аудитории и классы будут пускать не более 20 человек.

Временный глава министерства отметил, что на работе школ и садиков скажутся прежде всего показатели заболеваемости COVID-19 среди учителей и учеников.

"Надо учитывать, если 50% коллективов учащихся переходят на самоизоляцию, заведение тогда в полном объеме переводится на самоизоляцию", – добавил в.и.о. МОН.

Локдаун в Украине: что известно

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об ужесточении карантина в стране.

Отметим, правительство сообщит о новых ограничениях за 7 дней до их введения.

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Автор: УНИАН