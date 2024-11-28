По словам правозащитницы, для этого будут созданы экспертные команды по оценке повседневной работоспособности человека.

Во время ликвидации Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) люди интересуются, как будет происходить процедура установления инвалидности на этот период. Поэтому правозащитница и глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова рассказала обо всех нюансах в эфире "Еспресо".

По ее словам, с 1 января 2025 года устанавливать инвалидность для совершеннолетних лиц будут экспертные команды по оценке повседневной работоспособности человека.

"То есть вместо отдельных организаций МСЭК оценки будут проводить команды врачей-практиков на базе больниц. Под каждый случай будет выбираться команда по принципу случайного отбора в соответствии с профилем дела. Индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценки. Планируется создать Центр оценки функционального состояния лиц, который будет проверять обоснованность решений экспертных команд и заниматься делами, направленными на обжалование. Команда Центра будет состоять из врачей различных учреждений здравоохранения", - объяснила правозащитница.

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Денисова заверила, что для тех людей, которые должны были пройти повторный осмотр во время периода ликвидации системы МСЭК, он будет продлен еще на полгода.

"До 3 декабря 2024 года уже эти больницы, где будут такие оценки проводиться, руководителем учреждения нужно определить этот перечень врачей и сделать приказ, утвердить этих врачей, которые будут осуществлять уже с 1 января эту работу и администраторов, которые будут обеспечивать работу команды. И здесь важно, что после 1 января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе, для остальных людей с инвалидностью чей повторный осмотр как раз приходится на время реформирования системы МСЭК, продлевается срок повторного осмотра на 6 месяцев", - отметила она.

По словам правозащитницы, все права, документы, выплаты, социальные услуги и отсрочки сохраняются. Для лиц, которые во время военного положения не проходили установленный повторный осмотр, нужно будет его пройти.

Эксперт добавила, что правительство посоветовало нацагентству по вопросам предотвращения коррупции включить врачей, которые имеют право входить в состав экспертных команд и перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, таким образом они станут субъектами декларирования.

"Для мужчин призывного возраста, то есть 25-60 лет, которым была установлена 2 или 3 группа инвалидности нужно пройти с 1 апреля до 1 ноября 2025 года. Для остальных - до 1 апреля 2026 года. Исключение составляют лица, проживающие на временно оккупированных территориях и лица с тяжелыми состояниями здоровья по определенному в этом постановлении 1338 Кабинета министров перечню", - отметила Денисова.

Также она подчеркнула, что независимо от даты принятия решения об установлении инвалидности среди военнослужащих и степень утраты профессиональной трудоспособности, продолжается на период прохождения лицами военной службы и еще на 60 календарных дней с момента увольнения с военной службы или до даты проведения оценки повседневного функционирования человека.

"Относительно установления инвалидности детям, то сейчас для детей остается действующая система. Детям статус инвалидности назначается по решению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения", - отметила правозащитница.

Ликвидация МСЭК - что известно

Как писал УНИАН, в Украине до конца года ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии из-за постоянных злоупотреблений при оформлении инвалидности. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Также Владимир Зеленский поручил правительству, правоохранителям и областным администрациям проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Кроме того, стало известно, что Министерство здравоохранения совместно с правоохранителями проверяет решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности более 1,6 тысяч должностных лиц. Такой перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается при поступлении дополнительных данных от представителей правоохранительных органов.

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