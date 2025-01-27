В "Дії" продолжают восстанавливать услуги после масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины.

В государственном приложении "Дія" возобновили услугу купли-продажи автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в своем Telegram-канале.

"Приложили все усилия, чтобы вы снова быстро перерегистрировали авто. Меняйте владельца машины с "Дією", как и раньше. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, техпаспорт подтянется в "Дію", а пластиковый техпаспорт и новые номера заберете с почты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нужно кликнуть несколько раз в "Дії" и на удобное время запланировать расчет за авто. Сервис автоматически проверит автомобиль, покупателя и продавца, поэтому "Дія" не даст продать авто, которое в розыске или похищено.

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Кроме того, в случае покупки авто с "Дією" водитель получит возможность выбрать эксклюзивные номера серии DI. Такие можно получить только при покупке авто через "Дію".

Восстановление услуг в "Дії"

После масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины, 20 января на едином портале государственных услуг "Дія" снова стало возможно автоматически закрыть ФЛП.

23 января в "Дії" была восстановлена услуга бракосочетания онлайн. Таким образом украинцы снова могут делать предложения и планировать брак в сервисе.

Также украинцы снова получили возможность в несколько кликов сообщать государству о своем новом месте жительства и брать льготный кредит на жилье в "Дії".

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