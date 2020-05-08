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Где в Киеве можно будет сдать использованные маски и перчатки: адреса пунктов

23:38, 08 мая 2020
Общество
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REUTERS

Перечень адресов на странице в Facebook опубликовал председатель комиссии по экологии столичного городского совета Константин Яловой. Всего таких пунктов сбора будет 14.

Сдать маски в контейнеры можно в следующих магазинах сети Billa:

  • ул. Гришко, 3;
  • пр-т Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул.Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский пр-т, 56-а;
  • ул. Голосеевская, 13-а;
  • Майдан Незалежности, ТЦ "Глобус";
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

  • пр-т Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • пр-т С. Бандеры, 26-в;
  • ул. С. Лифаря, 2-а.

"После наполнения контейнеров их герметично запакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской государственной администрации рассказали, что остается закрытым в столице после 12 мая.

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