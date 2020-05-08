Где в Киеве можно будет сдать использованные маски и перчатки: адреса пунктов

Использованный материал будут утилизировать при соблюдении всех необходимых требований.

В Киеве со следующей недели можно будет сдать использованные маски и перчатки на утилизацию.

Перечень адресов на странице в Facebook опубликовал председатель комиссии по экологии столичного городского совета Константин Яловой. Всего таких пунктов сбора будет 14.

Сдать маски в контейнеры можно в следующих магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

пр-т Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул.Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56-а;

ул. Голосеевская, 13-а;

Майдан Незалежности, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

пр-т Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

пр-т С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

"После наполнения контейнеров их герметично запакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской государственной администрации рассказали, что остается закрытым в столице после 12 мая.

Читайте также: