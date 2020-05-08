Где в Киеве можно будет сдать использованные маски и перчатки: адреса пунктов
23:38, 08 мая 2020Общество
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Использованный материал будут утилизировать при соблюдении всех необходимых требований.
REUTERS
В Киеве со следующей недели можно будет сдать использованные маски и перчатки на утилизацию.
Перечень адресов на странице в Facebook опубликовал председатель комиссии по экологии столичного городского совета Константин Яловой. Всего таких пунктов сбора будет 14.
Сдать маски в контейнеры можно в следующих магазинах сети Billa:
- ул. Гришко, 3;
- пр-т Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул.Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский пр-т, 56-а;
- ул. Голосеевская, 13-а;
- Майдан Незалежности, ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
- пр-т Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- пр-т С. Бандеры, 26-в;
- ул. С. Лифаря, 2-а.
"После наполнения контейнеров их герметично запакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской государственной администрации рассказали, что остается закрытым в столице после 12 мая.
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