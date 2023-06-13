По словам омбудсмена, в Кривом Роге погиб мальчик 2006 года рождения.

Среди погибших в результате очередного ночного ракетного удара в Кривом Роге есть ребенок. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сейчас известно, что 25 человек травмированы, из них 19 госпитализированы, а также, к сожалению, еще 11 человек погибли, в том числе 8 мужчин, 2 женщины, а также ребенок (парень 2006 года рождения)", - отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что государство-террорист, которое нарушает все нормы международного права, не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН и одновременно совершать действия, подрывающие основы безопасности в мире.

Удар россиян по дому в Кривом Роге - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Так, в Кривом Роге было два попадания по гражданским объектам - в пятиэтажный жилой дом и частное предприятие.

Сейчас на месте попадание в дом завершена спасательная операция. По состоянию на 14:19 было известно о 11 жертвах. Также сообщалось, что в результате удара пострадали 28 мирных людей.

Но вечером глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что уже есть 34 пострадавших от ракетного попадания. В Кривом Роге 14 июня объявлено Днем траура.

Вас также могут заинтересовать новости: