Нардеп надеется, НАПК и НАБУ заинтересуются этим вопросом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заподозрил недостоверное декларирование президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Об этом нардеп написал в Telegram, ссылаясь на поданную Котиным ежегодную декларацию за 2023 год.

"Вы, наверное, помните журналистское расследование, которое выявило, что президент Энергоатома Петр Котин живет в элитном доме за 7 млн грн под Киевом, якобы купленным тещей. Он тогда еще подтвердил, что действительно живет там с семьей. Но почему-то дом исчез в декларации Котина за 2023 год. По декларации семья скромно живет в квартире жены", - прокомментировал Железняк.

Он добавил, что надеется, НАПК и НАБУ заинтересуются этим кейсом, "который пока очень похож на недостоверное декларирование".

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"Может заодно и проверят, почему возможность покупать элитное жилье у тещи Котина появилась сразу после его назначения", - отметил Железняк.

Что известно о состоянии Котина

Проект Радио Свобода "Схемы" 4 месяца назад информировал, что теща руководителя госпредприятия "Энергоатом" приобрела элитную недвижимость и землю под Киевом во время войны - официально не имея собственных доходов. И теперь в доме за почти 7 миллионов гривен с бассейном на территории поселился глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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