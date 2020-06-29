Во Львовской области около сотни людей без масок устроили массовое купание (видео)
17:48, 29 июня 2020Общество
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Люди не соблюдали социальной дистанции и пили из одного источника.
Никто из людей не имел защитной маски / Скриншот
Во Львовской области люди устроили массовое купание без соблюдения элементарных правил безопасности во время пандемии коронавируса.
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На видео, которое в Facebook опубликовал Виктор Католик видно, как люди ходят босиком в воде и пьют из одного источника. При этом они не имеют защитных масок и не придерживаются безопасной дистанции.
По словам автора, событие произошло в селе Раковец.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 июня, подтвердили коронавирус у 646 человек. Количество лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19 превысило 43 тысячи.
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