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Во Львовской области около сотни людей без масок устроили массовое купание (видео)

17:48, 29 июня 2020
Общество
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Никто из людей не имел защитной маски / Скриншот

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На видео, которое в Facebook опубликовал Виктор Католик видно, как люди ходят босиком в воде и пьют из одного источника. При этом они не имеют защитных масок и не придерживаются безопасной дистанции.

По словам автора, событие произошло в селе Раковец.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 июня, подтвердили коронавирус у 646 человек. Количество лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19 превысило 43 тысячи.

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