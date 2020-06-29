Во Львовской области около сотни людей без масок устроили массовое купание (видео)

Люди не соблюдали социальной дистанции и пили из одного источника.

Во Львовской области люди устроили массовое купание без соблюдения элементарных правил безопасности во время пандемии коронавируса.

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На видео, которое в Facebook опубликовал Виктор Католик видно, как люди ходят босиком в воде и пьют из одного источника. При этом они не имеют защитных масок и не придерживаются безопасной дистанции.

По словам автора, событие произошло в селе Раковец.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 июня, подтвердили коронавирус у 646 человек. Количество лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19 превысило 43 тысячи.

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