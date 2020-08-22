Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 22 августа
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 22 августа в мире уже 22 949 234 подтвержденных случаев инфицирование коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 712 252 больным удалось выздороветь.
Лидерами по количеству зарегистрированных инфицированных остаются: США – 5 622 540, Бразилия – 3 532 330, Индия – 2 975 701, Россия – 944 671.
Украина в мировом перечне находится в 30 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения – наряду с Казахстаном и Израилем.
Коронавирус в Украине - последние данные
По состоянию на 9: 30 22 августа в Украине коронавирус подтвердили еще у 2 328 граждан. Это наибольшее количество новых инфицированных в стране за все время эпидемии.
Больше всего подтверждений инфицирований в Харьковской области (291 в сутки), Одесской (210) и Черновицкой (208).
В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 179 человек, среди них 16 детей.
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