Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 22 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 22 августа в мире уже 22 949 234 подтвержденных случаев инфицирование коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 712 252 больным удалось выздороветь.

Лидерами по количеству зарегистрированных инфицированных остаются: США – 5 622 540, Бразилия – 3 532 330, Индия – 2 975 701, Россия – 944 671.

Украина в мировом перечне находится в 30 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения – наряду с Казахстаном и Израилем.

Коронавирус в Украине - последние данные

По состоянию на 9: 30 22 августа в Украине коронавирус подтвердили еще у 2 328 граждан. Это наибольшее количество новых инфицированных в стране за все время эпидемии.

Больше всего подтверждений инфицирований в Харьковской области (291 в сутки), Одесской (210) и Черновицкой (208).

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 179 человек, среди них 16 детей.

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Автор: УНИАН