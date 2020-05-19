"Вселяет надежду": Зеленский о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине
Президент Владимир Зеленский заявляет, что тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в Украине свидетельствует о достойно преодоленных первых вызовах эпидемии.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19.
Президенту доложили, что в стране за сутки заболели 260 человек, а выздоровели 356.
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«Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и выздоровевших вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность украинцев», - заявил Зеленский.
Как сообщал УНИАН. в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерли 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человека.